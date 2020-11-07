СМИ: Байден намерен ввести обязательный масочный режим в США

https://static.news.ru/photo/099d1ef2-2257-11eb-8d3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

Объявивший о своей победе на выборах американского президента демократ Джо Байден принял решение ввести обязательное ношение масок на территории всей страны.

Уже в ближайшие дни Байден начнёт звонить губернаторам и мэрам крупных городов от обеих партий для того, чтобы убедить их ввести на своих территориях обязательный масочный режим. В случае если губернатор ответит отказом, демократ обратится к мэрам в штатах с аналогичной просьбой.

На сегодняшний день каждый американский штат и округ, согласно законодательству США, могут вводить свои карантинные ограничения. У Белого дома нет права устанавливать их директивно. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на информированные источники.

На данный момент Штаты остаются лидерами по числу выявленных случаев заражения COVID-19. По данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в США коронавирус диагностирован более чем у 9,9 млн человек.

Байден 7 ноября объявил о своём избрании президентом США. Незадолго до этого крупнейшие американские СМИ заявили о безоговорочном лидерстве демократа в президентской гонке. Трамп заявил, что выборы далеки от завершения, и пообещал отстаивать победу в суде. При этом кандидата от Демократической партии второй день подряд поздравляют лидеры государств, политики, дипломаты и звёзды шоу-бизнеса.

Ранее NEWS.ru писал о том, что руководителями американской группы экспертов, которая работает над планом по борьбе с пандемией коронавируса, станут бывший главный санитарный врач США Вивека Мерти и бывший глава Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов Дэвид Кесслер. Такое решение планирует принять демократ Джо Байден, который, вероятно, выиграл выборы президента страны.