Байден: массовую вакцинацию от COVID в США придётся ждать ещё много месяцев

https://static.news.ru/photo/61d53920-2292-11eb-a102-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

Демократ Джо Байден, который, вероятно, победил на выборах президента США, заявил, что даже если и удастся вакцинировать от коронавируса часть граждан в 2020 году, то до этого процесса в масштабах всей страны пройдёт ещё много месяцев. Об этом сообщили в штабе демократа.

Поводом для комментария претендента на пост хозяина Белого дома стало сообщение компании BioNTech о том, что её вакцина, созданная вместе с Pfizer, во время испытаний показала эффективность от заражения COVID на 90%, а заявку на её регистрацию в США могут подать уже в ноябре.

Новость эта соответствует объявленному ранее представителями индустрии графику, по которому предполагалось, что вакцину утвердят к концу ноября. Даже если это удастся и некоторых американцев привьют позже в этом году, пройдет еще много месяцев, прежде чем будет широкомасштабная вакцинация по стране, — цитирует заявление Байдена РИА Новости.

Байден также назвал сообщение о вакцине прекрасной новостью, но предупредил, что она не отменяет использование средств личной защиты и следование предписаниям профилактики COVID.

При этом американские эксперты в сфере здравоохранения считают, что главной проблемой, с которой после вступления в должность столкнётся новый президент США Джо Байден, станет преодоление тяжёлого кризиса, связанного с пандемией коронавируса в стране. Дело в том, что ситуация с COVID-19 в Соединённых Штатах близка к катастрофе: число новых случаев заражения растёт очень быстро, а американцы всё меньше доверяют докторам и медучреждениям. Кроме того, Байден принял решение ввести обязательное ношение масок на территории всей страны.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин поздравлял Дональда Трампа сразу после выборов в США, а Джо Байдена нет.