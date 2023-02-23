Байден 24 февраля обсудит с лидерами G7 и Зеленским поддержку Украины

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Джо Байден

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден 24 февраля проведет виртуальную встречу с лидерами стран G7 и коллегой с Украины Владимиром Зеленским. Будет обсуждаться помощь Украине, отметила она на брифинге, сообщает РИА Новости.

Завтра президент Байден проведет виртуальную встречу с лидерами «Большой семерки» и президентом Владимиром Зеленским, на которой они обсудят координацию совместных усилий по оказанию поддержки Украине и привлечению к ответственности России, — подчеркнула представитель администрации США.

По итогам встречи глав министерств финансов и центробанков стран G7 23 февраля был принят документ, согласно которому в течение 2023 года страны G7 намерены выделить Украине в качестве финансовой помощи по крайней мере $39 млрд.

Ранее сообщалось, что 23 февраля глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила о намерении Соединенных Штатов в ближайшие месяцы предоставить Киеву около $10 млрд дополнительной экономической помощи. По ее словам, кризис на Украине «является главным фактором, который формирует в настоящее время мировую экономику».