G7 поможет Украине и продолжит давление на Россию Страны G7 планируют выделить Украине по крайней мере $39 млрд за год

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Встреча министров финансов и управляющих центральными банками G7 в Бангалоре

В течение 2023 года страны G7 намерены выделить Украине в качестве финансовой помощи по крайней мере $39 млрд. Эта информация содержится в документе, который принят по итогам встречи глав министерств финансов и центробанков стран «семерки». Переговоры прошли в индийском Бангалоре, передает ТАСС.

На 2023 год, в соответствии с нуждами правительства Украины, мы увеличили наши обязательства бюджетной и экономической поддержки до $39 млрд, — говорится в сообщении.

Также представители стран G7 решили продолжить следить за эффективностью антироссийских санкций и за попытками их обойти.

В этом контексте мы призываем все остальные государства присоединиться к санкциями в отношении России, — предлагается в документе.

В пятницу, 24 февраля, состоится встреча глав минфинов и центробанков уже в формате G20. Японские журналисты подчеркивали, что участники G7 планируют выпустить совместное заявление по итогам переговоров.

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты в ближайшие месяцы предоставят Киеву около $10 млрд дополнительной экономической помощи. По ее словам, кризис на Украине «является главным фактором, который формирует в настоящее время мировую экономику».

Совокупный объем военной помощи США Украине с начала работы администрации американского президента Джо Байдена превысил $30 млрд. При этом с момента начала российской спецоперации Киев получил от Вашингтона $29,8 млрд.