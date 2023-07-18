Атомная подлодка США впервые за почти 40 лет прибыла в порт Южной Кореи

Фото: General Dynamics Electric Boat/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стратегическая атомная подводная лодка ВМС США с баллистическими ракетами на борту находится в порту Пусан, сообщает Reuters, ссылаясь на координатора администрации президента США по Индо-Тихоокеанскому региону Курта Кэмпбелла. Отмечается, что этот визит стал первым в Южную Корею с 1980-х годов.

В настоящий момент американская ядерная подводная лодка находится в Пусане, — сказал Кэмпбелл.

По его словам, целью такого визита стала демонстрация приверженности Вашингтона договоренностям с Сеулом о расширенном сдерживании КНДР. Он добавил, что США намерены обеспечивать твердое и постоянное ядерное сдерживание.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что США и Южная Корея на заседании ядерной консультативной группы намереваются обсудить вопрос применения ядерного оружия против КНДР. Первое заседание группы пройдет 18 июля.

До этого власти Северной Кореи обвинили Вашингтон и Сеул в агрессивных действиях, ведущих к ядерной войне. Кроме того, они указали на «низкопоклонство» президента Южной Кореи Юн Сок Ёля перед Вашингтоном и на то, что США враждебными действиями нарушают суверенитет КНДР.

Постоянный представитель Северной Кореи при ООН Ким Сон в свою очередь заявил, что Вашингтон пытается разместить ядерное оружие на Корейском полуострове и с этой целью направляют в Южную Корею ядерную подлодку.