КНДР обвинила США в размещении ядерного оружия в Южной Корее Постпред КНДР в ООН: США пытаются разместить ядерное оружие на Корейском полуострове

Фото: Mc2 Travis Baley/U.S. Marines/Global Look Press

США пытаются разместить ядерное оружие на Корейском полуострове и с этой целью направляют в Южную Корею ядерную подводную лодку. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель Северной Кореи при международной организации Ким Сон. По его словам, которые приводит РИА Новости, подобное происходит впервые за 40 лет.

Самое серьезно — это то, что США пытаются разместить вновь ядерное оружие на Корейском полуострове, отправляя ядерную подводную лодку в Южную Корею впервые за 40 лет, прибегая при этом к крайне провокационной шпионской деятельности, — сказал Ким Сон.

Ранее сообщалось, что США и Южная Корея на заседании ядерной консультативной группы намереваются обсудить вопрос применения ядерного оружия против КНДР. Первое заседание группы намечено на 18 июля. Предположительно, оно пройдет в Сеуле.

Вашингтон и Сеул в апреле приняли Вашингтонскую декларацию, которая предполагает создание консультативной группы по проблемам ядерного планирования для реагирования на угрозы режиму нераспространения со стороны Пхеньяна. Также Южная Корея заручилась обещанием США оперативно применить «всю силу альянса», в том числе атомное оружие, в случае ядерного удара с стороны КНДР.

В этой связи лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР не намерена прекращать разработку более совершенных систем вооружений из-за действий «враждебных сил», которые подрывают безопасность на Корейском полуострове.