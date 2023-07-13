Вашингтон и Сеул обсудят ядерный удар по Северной Корее ЦТАК: США и Южная Корея собираются обсудить вопрос применения ядерного оружия против КНДР

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

США и Южная Корея на заседании ядерной консультативной группы намереваются обсудить вопрос применения ядерного оружия против КНДР. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Первое заседание группы намечено на 18 июля. Предположительно, оно пройдет в Сеуле.

В апреле США подготовили Вашингтонскую декларацию — программу ядерного противостояния с КНДР. Они открыто планируют обсудить вопрос о применении ядерного оружия против нашего государства на заседании американо-южнокорейской «ядерной консультативной группы, — говорится в сообщении агентства.

Вашингтон и Сеул в апреле приняли Вашингтонскую декларацию, которая предполагает создание консультативной группы по проблемам ядерного планирования для укрепления расширенного сдерживания и разработки конкретных планов его применения, а также реагирования на угрозы режиму нераспространения со стороны Пхеньяна. Также Южная Корея заручилась обещанием США оперативно применить «всю силу альянса», в том числе атомное оружие, в случае ядерного удара с стороны КНДР.

Ранее власти Северной Кореи обвинили Вашингтон и Сеул в агрессивных действиях, ведущих к ядерной войне. Кроме того, они указали на «низкопоклонство» президента Южной Кореи Юн Сок Ёля перед Вашингтоном и на то, что США враждебными действиями нарушают суверенитет КНДР.

Кроме того, Северная Корея предупредила Вашингтон о праве сбивать американские военные самолеты-разведчики в своем воздушном пространстве.