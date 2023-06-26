В КНДР предупредили о нависшей угрозе ядерной войны из-за США Власти КНДР обвинили США и Южную Корею в агрессивных действиях, ведущих к ядерной войне

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Вашингтон и Сеул доводят напряженность на Корейском полуострове до грани ядерной войны, говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи со ссылкой на доклад Института американских исследований при МИД КНДР. В ведомстве подчеркнули, что ситуация может привести к катастрофическим и необратимым для мира последствиям.

Воинственные действия США подтолкнули военную напряженность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, которые уже погрузились в крайне нестабильную ситуацию, близкую к грани ядерной войны, — говорится в исследовании.

Власти КНДР обвинили президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в «низкопоклонстве перед Вашингтоном». В Пхеньяне утверждают, что из-за его безрассудных действий на территории полуострова постоянно проводятся военные учения с участием Соединенных Штатов, и с каждым разом маневры становятся все более масштабными. Сами же США настойчиво прибегают к враждебным действиям, которые нарушают суверенитет Северной Кореи, считают в МИД КНДР. В ведомстве подчеркнули, что ситуация на корейской территории достигла «взрывоопасного уровня, который нельзя игнорировать».

Ранее стало известно, что власти Южной Кореи согласовали с США механизм немедленных консультаций на случай ядерной атаки КНДР. Юн Сок Ель заручился на встрече с главой США Джо Байденом обещанием «атомного ответа» при подобной атаке. Американский лидер при этом уточнил, что Вашингтон не собирается размещать ядерное оружие на полуострове.

В свою очередь китайское издание Sohu написало, что в случае начала третьей мировой войны в антиамериканской коалиции окажутся как минимум три страны, причем одна из них десятилетиями скрывает ненависть к США. По мнению экспертов из КНР, в этот союз войдут Россия, КНДР и Япония.