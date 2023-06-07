В Китае назвали неожиданного союзника России в гипотетической мировой войне Китайские эксперты назвали Японию страной, десятилетиями скрывающей ненависть к США

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В случае начала третьей мировой войны в антиамериканской коалиции окажутся как минимум три страны, причем одна из них десятилетиями скрывает ненависть к США, пишет китайское издание Sohu. Как сообщает «ПолитРоссия», по мнению экспертов из КНР, в этот союз войдут Россия, КНДР и, как ни странно, Япония.

Россия уже сегодня является противником США благодаря украинскому конфликту, отмечают аналитики Sohu. Второй страной, которая выступит против Штатов в гипотетическом противостоянии, станет КНДР, которая имеет для этого мощную мотивацию, считают китайские эксперты. Вашингтон на протяжении многих лет подавлял Пхеньян и даже добился его международной блокады, поэтому у Северной Кореи нет преград, которые бы остановили ее.

Третьим государством возможной антиамериканской коалиции авторы статьи назвали Японию. По словам экспертов, хотя эта страна сегодня является союзником США и покорно выполняет их волю, это не значит, что так будет всегда.

Япония — страна с амбициями волка. Это государство на протяжении всей своей истории действовало капризно и беспринципно. <...> Японцы совершенно точно помнят о шраме, который им оставили США, сбросив атомные бомбы. Просто сейчас свою ненависть к Америке они скрывают, — говорится в материале.

Китайские аналитики напоминают, что Япония с помощью США наращивает свою военную мощь, однако в итоге это выйдет боком самим американцам. Как только появится возможность вроде третьей мировой войны, японцы обязательно отомстят, уверены авторы статьи.

Ранее эксперты Sohu указали, что морские военные учения России в Тихом океане являются «звонкой пощечиной» властям Японии, которые пообещали оказать Украине помощь на $7,6 млрд и выслать три тысячи наемников для «консультаций» украинских военных.