В Китае рассказали о российской «пощечине» Японии Sohu: Россия морскими учениями дала пощечину Японии из-за отправки наемников на Украину

Фото: U.S. Marine Corps/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Решение Японии ввязаться в украинский конфликт, отправив Киеву 3000 наемников, вызвало немедленные ответные меры России, пишет китайское издание Sohu. Как отмечает «ПолитРоссия», ранее в Токио пообещали оказать режиму Зеленского помощь на $7,6 млрд долларов и выслать 3000 наемников для «консультаций» украинских военных на передовой. В ответ Россия дала Японии «звонкую пощечину», отмечают китайские аналитики.

Россия дала Японии звонкую пощечину, отправив к ее берегам свой флот. Так Москва напомнила прихлебателям Соединенных Штатов, что поддержка киевского неонацистского режима не останется без последствий, — говорится в статье.

Эксперты издания поясняют, что Тихоокеанский флот РФ проводит в Японском и Охотском морях военные учения со стрельбами с участием более 60 кораблей, свыше 30 самолетов и около 11 тысяч военнослужащих. И такой шаг России понятен, поскольку японские власти уже не просто дают деньги Киеву, но и помогают ему боевиками, отмечает Sohu.

Отправляя воевать людей за киевский неонацистский режим, Япония взяла на себя инициативу стать частью украинского военного конфликта. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Москва пригрозила Токио военно-морской дубинкой, — резюмируют авторы статьи.

Ранее Тихоокеанский флот РФ начал учения в Японском и Охотском морях с участием более 60 боевых кораблей и судов обеспечения. Морские маневры продлятся по 20 июня.