Тихоокеанский флот начал крупные учения в Японском и Охотском морях Более 60 кораблей и судов Тихоокеанского флота вышли на учения в Японское и Охотское моря

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Тихоокеанский флот начал учения в Японском и Охотском морях с участием более 60 боевых кораблей и судов обеспечения, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ТОФ. По ее данным, морские маневры продлятся по 20 июня.

В период с 5 по 20 июня в акватории Японского и Охотского морей под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины проводится оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне, — отмечается в сообщении.

Кроме кораблей, участниками учений станут почти 35 летательных аппаратов морской авиации. Всего будет задействовано более 11 тысяч военнослужащих.

В ходе учений военные моряки будут искать и отслеживать субмарины условного противника, проведут ракетные и артиллерийские стрельбы. Также они отработают организацию противовоздушной обороны корабельных отрядов.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что до конца 2023 года Военно-морской флот (ВМФ) России ожидает поступления 30 кораблей, катеров и судов. Там также отметили, что с начала года российские моряки уже получили шесть кораблей и судов различных классов.