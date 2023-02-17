Аналитик объяснил, зачем США нужен Тайвань Аналитик Колчин: США усилили дипломатическое присутствие на Тайване из-за Китая

Фото: eng.mod.gov.cn

Солдаты армии Китая

США усилили свое дипломатическое присутствие на острове Тайвань из-за опасений перед ростом влияния Китая, считает аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин. Он рассказал «360», что Тайвань нужен Вашингтону, чтобы не дать Пекину вернуть контроль над островом.

Соединенные Штаты в последний год значительно усилили свое дипломатическое присутствие на Тайване, оборонный бюджет на 2023 год также предполагает выделение мятежному острову дополнительных средств, — уточнил эксперт.

По словам аналитика, США планируют расширить военную инфраструктуру в Азии. Колчин связывает это с созданием линии обороны, чтобы не дать Китаю вернуть контроль над Тайванем. Эксперт считает, что такая тенденция в отношениях Вашингтона к острову продлится еще несколько лет.

В этой связи уже было проведено несколько встреч на уровне представителей госструктур. В данном случае усиление взаимодействия именно на уровне военных ведомств только подтверждают эту тенденцию, — заключил Колчин.

Ранее стало известно, что заместитель помощника министра обороны США по делам Китая Майкл Чейз совершит визит на Тайвань. Поездка состоится на фоне обострения отношений между Пекином и Вашингтоном из-за сбитого над США китайского аэростата.