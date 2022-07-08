Forbes назвал два способа уничтожения Крымского моста Forbes: Крымский мост можно уничтожить с помощью дальнобойных ракет или взятия Мелитополя

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Чтобы уничтожить Крымский мост, украинская сторона должна приобрести новые ракеты большей дальности или подойти ближе к объекту и использовать имеющееся у нее оружие по-новому, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс. По его словам, возможности Украины по нанесению глубоких ударов улучшаются, однако чтобы не закупать новые боеприпасы, украинской армии необходимо отбить часть побережья вдоль Азовского моря, по сути освободив Мелитополь.

Чтобы повредить пролеты [моста], не говоря уже о том, чтобы их обрушить, потребуются тысячи фунтов взрывчатки. Это больше огневой мощи, чем могут дать несколько [вертолетов] Ми-24 и [истребителей] Су-27 с ракетами и неуправляемыми бомбами или [беспилотников Bayraktar] ТБ2 с ракетами малой дальности, — пишет автор.

Ранее журналисты американского издания The Drive поставили под сомнение способность Украины нанести удар по Крымскому мосту. В статье отмечается, что данное сооружение является важнейшим инфраструктурным объектом для России, поэтому мост прикрывают системы ПВО и РЭБ, а Киев не располагает нужным вооружением для нанесения такого удара.