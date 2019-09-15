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Нью-йоркские полицейские задержали возле фирменного магазина Microsoft 76 участников движения Close the Camps, лидеры которого требуют у американских властей закрыть лагеря с нелегальными эмигрантами.

В данном случае участники протеста обратились к руководству корпорации с призывом отказать Службе иммиграционного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности страны в использовании её программного обеспечения. Привлекать американские корпорации...