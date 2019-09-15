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Михаил Щипанов
Сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм предложил обсудить удары по нефтяным объектам Ирана как ответ на провокации.
По мнению политика, такие шаги нанесут мощный урон иранскому режиму.
Iran will not stop their misbehavior until the consequences become more real, like attacking their refineries, which will break the regime’s back.— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) September 14, 2019
Iran will not stop their misbehavior until the consequences become more real, like attacking their refineries, which will break the regime’s back.
Ранее News.ru писал, что госсекретарь США Майкл Помпео назвал Иран ответственным за атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии. Политик призвал международное сообщество «публично и однозначно осудить нападения».
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Нью-йоркские полицейские задержали возле фирменного магазина Microsoft 76 участников движения Close the Camps, лидеры которого требуют у американских властей закрыть лагеря с нелегальными эмигрантами.
В данном случае участники протеста обратились к руководству корпорации с призывом отказать Службе иммиграционного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности страны в использовании её программного обеспечения.
Привлекать американские корпорации...
Американский сенатор предложил атаковать НПЗ Ирана