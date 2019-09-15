Линдси Грэм Линдси Грэм Фото: lgraham.senate.gov

Сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм предложил обсудить удары по нефтяным объектам Ирана как ответ на провокации.

По мнению политика, такие шаги нанесут мощный урон иранскому режиму.

Ранее News.ru писал, что госсекретарь США Майкл Помпео назвал Иран ответственным за атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии. Политик призвал международное сообщество «публично и однозначно осудить нападения».

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