Американский прокурор требует освобождения осуждённой россиянки Осиповой

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Прокурор в США подал ходатайство об освобождении осуждённой за похищение собственного ребёнка гражданки РФ Богданы Осиповой, следует из документов суда.

Осипова была арестована в 2017 году к семи годам тюрьмы за похищение своего ребёнка и вымогательство. Обвинения в вымогательстве в отношении бывшего мужа были сняты апелляционным судом, по оставшимся обвинениям Осипова уже отбыла максимальный срок. Гражданка РФ покинула США с ребёнком от Брайана Мобли в 2014 году без согласия супруга, когда была беременна их вторым ребёнком.

Ходатайство обвиняемой следует удовлетворить на основании того, что она отбыла даже больший срок, чем позволил суд... Бюро тюрем следует освободить обвиняемую из заключения и предписать ей вновь явиться для повторного приговора в суд, — цитирует РИА Новости ходатайство, подписанное окружным прокурором по штату Канзас Стивеном Макаллистером.

Как писал NEWS.ru ранее, жители столицы похитили из Центра содействия семейному воспитанию свою восьмимесячную дочь. Ребёнка нашли в квартире отца. Появившуюся на свет 29 декабря девочку поместили в центр на улице Профсоюзной по решению органов опеки. Её родители — 33-летний Денис и его супруга Наталья — также воспитывают ещё семерых детей (старшей дочери восемь лет).