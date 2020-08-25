Многодетные родители из Москвы выкрали отобранную органами опеки дочь

https://static.news.ru/photo/af77d58e-e782-11ea-86e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители столицы похитили из Центра содействия семейному воспитанию свою восьмимесячную дочь. Ребёнка нашли в квартире отца.

Появившуюся на свет 29 декабря девочку поместили в Центр на улице Профсоюзная по решению органов опеки. Её родители — 33-летний Денис и его супруга Наталья — также воспитывают ещё семерых детей (старшей дочери восемь лет). Детские омбудсмены решили, что пара не заботится о детях должным образом. До этого в Центр помещали старшую дочь.

Родителей не устроили выводы органов опеки, поэтому 25 августа Наталья пришла якобы проведать дочь. Она немного погуляла с ней по территории, а после подошла к забору и передала малышку мужу. Затем женщина спокойно ушла, а Денис принёс девочку домой.

Обеспокоенные пропажей ребёнка сотрудники учреждения обратились в полицию. Позднее полицейские вместе с детскими правозащитниками пришли в квартиру супругов на улице Островитянова, где и нашли пропавшую девочку. В 23:00 её доставили в Центр. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека», передаёт «МК».

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