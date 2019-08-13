Обвинённый в сексуальных домогательствах испанский оперный певец Пласидо Доминго не будет выступать на премьерном концерте в Симфоническом оркестре штата Филадельфия. Такое решение было принято после скандала с его участием.
В оркестре пообещали позже представить обновлённую программу мероприятия.
Мы привержены поддержке безопасной, лояльной, уважительной и надлежащей атмосферы для нашего оркестра и его сотрудников, для приглашенных исполнителей и композиторов, для нашей аудитории и общественных групп, — сообщается в его
Как писал News.ru, cразу девять женщин обвинили Доминго в сексуальных домогательствах. Певец допускал непристойное поведение в обмен на обещания получить определённые роли. От действий звезды пострадали восемь певиц и одна танцовщица. Из-за возможной негативной реакции общественности они решили не раскрывать свои имена и сохранить анонимность. Сам Доминго все обвинения отвергает.