Фото: Oscar Gonzalez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Модель и порнозвезда Миа Халифа дала интервью, в рамках которого рассказала о своей работе в фильмах для взрослых. Она отметила, что главное заблуждение заключается в том, что актёры зарабатывают большие деньги.

Халифа рассказала, что за несколько месяцев съёмок получила $12 тысяч (786,6 тысячи рублей). Она сообщила, что после короткой карьеры в порно ей было очень трудно нормализовать свою жизнь, найти работу...