30 сентября 2025 в 18:07

Американский конгрессмен раскрыл, где скрываются пришельцы

Конгрессмен Берчетт заявил, что пришельцы скрываются на подводных базах США

Тим Берчетт Тим Берчетт Фото: Mattie Neretin — CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Член Палаты представителей США Тим Берчетт выступил с заявлением о возможном пребывании инопланетных существ на подводных военных базах страны, сообщает британское издание Daily Mail. Оно прозвучало в ходе его беседы с независимым журналистом Мэттом Ласло.

Политик от штата Теннесси предположил, что технологически развитые инопланетные цивилизации могут скрываться в глубинах земных океанов на протяжении многих десятилетий. Он сослался на информацию о регулярном наблюдении неопознанных объектов в конкретных глубоководных районах.

Берчетт, являющийся членом влиятельного Комитета по надзору, акцентировал внимание на многочисленных сообщениях от военнослужащих ВМС США. По его словам, военные фиксировали подводные аппараты, которые демонстрировали невероятную скорость и превосходили любые известные современные технологии.

При этом журналисты издания отмечают, что подобные утверждения пока не имеют никакого научного подтверждения. Отсутствие рецензируемых исследований и официальных доказательств ставит под сомнение достоверность данной информации.

Ранее Национальный архив США опубликовал видео под названием «Инцидент в Розуэлле», на нем якобы были запечатлены НЛО и инопланетяне. Длительность видео 22 минуты, его сняли в 1947 году. Источники утверждают, что на кадрах запечатлены тела пришельцев, которые разбились рядом с городом Розуэлл в штате Нью-Мексико.

США
конгрессмены
пришельцы
военные базы
