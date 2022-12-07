Американский конгресс потратит $6 млрд на сдерживание России В Конгрессе США захотели выделить $6 млрд на инициативу по сдерживанию России

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Проект оборонного бюджета США на 2023 финансовый год предполагает выделение шести миллиардов долларов на инициативу по сдерживанию в Европе, направленную против России, передает ТАСС. Соответствующий документ был согласован комитетами обеих палат Конгресса США. В тексте пояснительных материалов сказано, что международный порядок сталкивается с вызовами со стороны России.

Проект оборонного бюджета нынешнего года предусматривает важнейшие вложения в глобальную сеть альянсов и партнерств Америки, включая более $6 млрд на финансирование инициативы по сдерживанию в Европе, — сказано в публикации.

По мнению американских законодателей, Россия якобы «угрожает свободе и процветанию людей, живущих по всему миру».

Американский обозреватель Джеймс Карафано в статье для журнала 19FortyFive ранее написал, что мировые лидеры должны отказаться от сотрудничества с Китаем во всех сферах, чтобы изолировать Пекин. По мнению журналиста, Китай якобы виновен в пандемии коронавируса, в допущении проведения российской спецоперации на Украине, а также в угрозе жителям Тайваня. Он добавил, что Китай должен понести ответственность. По его словам, со временем Пекин станет еще более «эксплуататорским и манипулятивным».