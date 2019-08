Текст документа опубликовал в своём Twitter демократ Чак Шумер.

Политики сообщили, что в России отсутствуют демократические институты и экономический потенциал.

По мнению сенаторов, Москва не готова продуктивно помогать «Большой семёрке». Это значит, что несмотря на желание Трампа, восстановление РФ в организации невозможно до принятия её властями определённых мер.