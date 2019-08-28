Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Сенаторы Соединённых Штатов от Демократической партии направили президенту страны Дональду Трампу письмо, в котором сообщили о несогласии с возвращением России в группу G7.

Текст документа опубликовал в своём Twitter демократ Чак Шумер.

Политики сообщили, что в России отсутствуют демократические институты и экономический потенциал.

G7 служит экономическим Советом демократий, призванным продвигать мировую экономику в соответствии с международным правом и общими ценностями, — подчеркнули они.

По мнению сенаторов, Москва не готова продуктивно помогать «Большой семёрке». Это значит, что несмотря на желание Трампа, восстановление РФ в организации невозможно до принятия её властями определённых мер.

Как ранее сообщал News.ru, по словам госсекретаря США Майкла Помпео, президент Трамп считает необходимым вернуть Россию в G7. Американский лидер полагает, что власти должны работать над реализацией этих планов.

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