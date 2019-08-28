https://static.news.ru/photo/554c4e32-c9ab-11e9-aab7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Сенаторы Соединённых Штатов от Демократической партии направили президенту страны Дональду Трампу письмо, в котором сообщили о несогласии с возвращением России в группу G7.

Текст документа опубликовал в своём Twitter демократ Чак Шумер.

Политики сообщили, что в России отсутствуют демократические институты и экономический потенциал.

G7 служит экономическим Советом демократий, призванным продвигать мировую экономику в соответствии с международным правом и общими ценностями, — подчеркнули они.

По мнению сенаторов, Москва не готова продуктивно помогать «Большой семёрке». Это значит, что несмотря на желание Трампа, восстановление РФ в организации невозможно до принятия её властями определённых мер.

President @realDonaldTrump :



Under no circumstances should Putin be invited to participate in the G7 until the Russian government undertakes demonstrable actions to show its willingness to behave responsibly both domestically and abroad. pic.twitter.com/mMc8N8NNl5 — Chuck Schumer (@SenSchumer) 27 августа 2019 г.

Как ранее сообщал News.ru, по словам госсекретаря США Майкла Помпео, президент Трамп считает необходимым вернуть Россию в G7. Американский лидер полагает, что власти должны работать над реализацией этих планов.