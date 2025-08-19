Наркодилер признала вину в смерти звезды сериала «Друзья»

Жительница Калифорнии согласилась признать вину в поставках кетамина американскому актеру Мэттью Перри, из-за передозировки которым звезда сериала «Друзья» скончался, передает Минюст США. По данным ведомства, женщина совместно с другим обвиняемым по делу передала личному помощнику знаменитости 51 ампулу запрещенного вещества.

Женщина из долины Сан-Фернандо согласилась на признание себя виновной по пяти федеральным уголовным обвинениям, включая то, что она продала кетамин, который в конечном итоге привел к смерти от передозировки актера Мэттью Перри в октябре 2023 года, — сказано в сообщении.

Перри скончался от остановки сердца в джакузи своего дома в конце октября 2023 года. Позднее выяснилось, что актер потратил около $55 тысяч (порядка 4,8 млн рублей) на покупку запрещенного лекарства, которое привело его к смерти из-за передозировки.

Ранее стало известно о трагической гибели 24-летней участницы «Дома-2» Полины Малининой. Тело девушки обнаружили спустя три дня в ее квартире в Нижнем Новгороде, где она проживала в последнее время. По предварительной версии следствия, смерть наступила в результате передозировки запрещенными веществами.

