Американист допустил замену Байдена на выборах Политолог Дробницкий: демократы могут найти замену Байдену на выборах президента

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден

Решение действующего президента США Джо Байдена выдвинуть свою кандидатуру на второй срок ничего не значит, оно отменяемо, заявил в беседе с Lenta.ru политолог, американист Дмитрий Дробницкий. По его мнению, Демократическая партия может заменить нынешнего главу государства другим кандидатом на предстоящих выборах, эксперт также назвал имена возможных претендентов.

По словам Дробницкого, у демократов найдется пара вариантов, кем заменить Байдена. И хотя яркого сенатора, подобного экс-президенту Бараку Обаме, у демократов нет, в партии есть яркие губернаторы, в частности Гэвин Ньюсом из Калифорнии и Гретхен Уитмер из Мичигана.

Варианты есть. Другое дело, что они все белые, и это не очень хорошо, но на самом деле ради победы либерализма можно и наплевать на это, — высказал мнение американист.

Он предположил, что Байден выдвинул свою кандидатуру лишь потому, что в либеральной элите США нет согласия. При этом эксперт выразил сомнение в том, что нынешний президент сможет «политически дожить» до выборов.

Он в любой момент может сказать: знаете, я тут встречался с врачом, он посоветовал мне посидеть дома и больше не играть в кости со своим здоровьем. Это может быть отменено, и будет выдвинут совершенно неожиданно какой-нибудь другой кандидат, — считает аналитик.

Однако чтобы демократическая элита определилась с единым кандидатом, ей необходимо прекратить грызню между собой, подчеркнул Дробницкий. Именно по этой причине никакого другого кандидата, кроме Байдена, у них нет.

Выборы президента в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Это будут 60-е по счету выборы главы государства.

Ранее сообщалось, что Джо Байден по возвращении в Вашингтон из штата Колорадо, ударился головой при выходе из вертолета. Это был уже второй инцидент подобного толка, случившийся с ним в тот день.