Байден ударился головой при выходе из вертолета у Белого дома

Фото: Justin Pacheco/U.S. Air/Global Look Press

Президент США Джо Байден по возвращении вечером в четверг, 1 июня, в Вашингтон из штата Колорадо, ударился головой при выходе из вертолета. Это был уже второй инцидент подобного толка, случившийся с ним за день. Об этом сообщил корреспондент ТАСС, присутствовавший при посадке вертолета главы американского государства на Южной площадке Белого дома.

Отмечается при этом, что до своей резиденции Байден шел не хромая. Однако он отказался отвечать на вопросы журналистов, в том числе о своем самочувствии, которые ему прокричали на фоне работающего двигателя вертолета.

Никаких вопросов, нет, — прокричал в ответ президент США.

Незадолго до этого Байден упал на церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС в штате Колорадо, которая продолжалась около трех с половиной часов, в ней приняли участие 920 выпускников. Отдав очередной диплом, Байден захотел покинуть сцену, однако сделав два шага, глава Белого дома споткнулся и упал.

Позднее директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт сообщил, что Байден чувствует себя хорошо. Представитель Белого дома уточнил, что Байден на сцене споткнулся о мешок с песком.