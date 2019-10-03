https://static.news.ru/photo/c183e190-e685-11e9-8b8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

После 12 лет брака мужчина подал в суд на любовника своей жены, разрушившего его семью, и отсудил у него $750 тысяч (48 млн рублей) за моральный ущерб.

Как пишет «Ридус», известие о желании супруги расстаться Кевин Ховард воспринял, как самое тяжёлое в его жизни событие. Пара посещала семейного психолога, но это не помогло, тогда Ховард с помощью частного детектива проследил за женой и выяснил, что она изменяла ему с коллегой по работе.

По мнению обманутого мужчины, сослуживец жены «целенаправленно вмешивался в брачные отношения». В большинстве штатов закон, предусматривающий за это ответственность, уже отменили, однако он продолжает действовать в Северной Каролине, где и состоялся суд. Ховард пояснил, что подал иск, «чтобы люди понимали ценность брака».

Как писал News.ru, американец Брюс Клири, будучи донором спермы, стал отцом 17 детей. Их количество шокировало мужчину: он соглашался максимум на пятерых. Теперь гражданин США намерен отсудить у клиники Орегонского университета здоровья более $5 млн. Мужчина обвинил учреждение в нарушении условий договора. Помимо превышения лимита детей, клиника не сдержала обещание не передавать его биоматериалы женщинам, живущим в штате Орегон. Он утверждает, что как минимум двое его биологических детей учились в одной школе с теми, которых он воспитывал вместе с женой.