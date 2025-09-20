«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 18:39

Американец назвал худшим кошмаром туристов страшный инцидент в лесу

People: американец не смог самостоятельно выбраться из леса из-за укуса змеи

Медноголовый щитомордник Медноголовый щитомордник Фото: David Northcott/David Northcott/DanitaDelimont/Global Look Press

Житель США Тайлер Роуч заявил, что пережил худший кошмар туриста, когда в лесу его укусила ядовитая змея. Из-за действия яда медноголового щитомордника он не смог самостоятельно выйти к людям и обратиться за помощью, передает People.

Американец гулял в лесу вместе с отцом, пока змея не укусила его за икру. В итоге Роуч не смог ходить: его мучили рвота и боль в животе. Сначала пострадавшему поставили капельницу, а затем увезли в больницу. На этом трудности не закончились: жителю США пришлось пережить обезвоживание и аллергию на противоядие, сообщили в издании. Также у мужчины могла развиться почечная недостаточность, однако этого удалось избежать.

Через пять дней после укуса американца ожидала физиотерапия. Врачи сообщили, что Роуч поправляется, однако на полное восстановление потребуется много времени, добавили журналисты.

Ранее в США домашний питон напал на двухлетнюю девочку и задушил ее во сне. Трагедия произошла еще в 2009 году, однако о произошедшем стало известно лишь недавно. При этом родители ребенка недокармливали змею.

США
змеи
укусы
медики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
SHAMAN начал выступление на «Интервидении»
Глава МИД Ирана прокомментировал слухи о переговорах с США
Конкурсантка из США отказалась от выступления на «Интервидении»
Президент Польши нарушил традицию, не пригласив главу МИД в свой самолет
Участница «Интервидения» из Кубы удивила мультипликационной зарисовкой
Лавров выступил перед участниками «Интервидения» с приветственным словом
На табло украинского поезда появилась надпись в поддержку России
Слуцкий раскрыл причину провокаций Прибалтики против России
Посол Мексики в РФ поделился впечатлениями о подмосковных электричках
Евросоюз расследует массовый сбой в работе аэропортов
Запорожский губернатор раскрыл, что утаивает МАГАТЭ
Путин поприветствовал участников «Интервидения-2025»
Трамп потребовал от Венесуэлы забрать всех сумасшедших
В России может появиться новый чемпионат для школьников
Захарова обыграла конфликт в украинском поезде
Для ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом построят 239 мостов
Спасатели разобрали завалы после ЧП в московской школе
«Мир стал таким»: Кудрявцева высказалась об «Интервидении»
Поцелуй SHAMAN и Мизулиной на «Интервидении» попал на фото
В ГД ответили «политическому трупу» Ющенко на слова о походе на Москву
Дальше
Самое популярное
Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.