Американец назвал худшим кошмаром туристов страшный инцидент в лесу

Житель США Тайлер Роуч заявил, что пережил худший кошмар туриста, когда в лесу его укусила ядовитая змея. Из-за действия яда медноголового щитомордника он не смог самостоятельно выйти к людям и обратиться за помощью, передает People.

Американец гулял в лесу вместе с отцом, пока змея не укусила его за икру. В итоге Роуч не смог ходить: его мучили рвота и боль в животе. Сначала пострадавшему поставили капельницу, а затем увезли в больницу. На этом трудности не закончились: жителю США пришлось пережить обезвоживание и аллергию на противоядие, сообщили в издании. Также у мужчины могла развиться почечная недостаточность, однако этого удалось избежать.

Через пять дней после укуса американца ожидала физиотерапия. Врачи сообщили, что Роуч поправляется, однако на полное восстановление потребуется много времени, добавили журналисты.

Ранее в США домашний питон напал на двухлетнюю девочку и задушил ее во сне. Трагедия произошла еще в 2009 году, однако о произошедшем стало известно лишь недавно. При этом родители ребенка недокармливали змею.