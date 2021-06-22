Американца арестовали за угрозы убить Байдена и конгрессменов

В США жителя Оклахомы обвинили в отправке сообщений с угрозами убийства президента Джо Байдена, конгрессменов и членов их семей. Об этом сообщает американский Минюст.

По информации ведомства, 58-летний Джон Аренс отправлял сообщения местному телеканалу KOTV (Newson6) с мая по июнь текущего года. В своих посланиях мужчина угрожал убить Байдена, членов конгресса и их родственников — в том случае, если ему не заплатят.

Онлайн-угрозы убийства чиновников и членов их семей имеют последствия. Арест и предъявление обвинений — это первый шаг к привлечению людей к ответственности за их предполагаемые действия, — заявил исполняющий обязанности прокурора Клинт Джонсон.

Аренса арестовали 18 июня в Талсе. Предполагается, что в ходе допроса он признался в отправке сообщений, передаёт министерство.

Ранее глава Белого дома Джо Байден продлил санкции против КНДР. В письме политика представителям американского парламента говорится, что необычайную угрозу Соединённым Штатам представляет угроза распространения на Корейском полуострове материалов, пригодных для создания ядерного оружия. Таким образом, северокорейская политика приводит к дестабилизации ситуации в регионе, именно поэтому необходимо продолжить режим санкций против КНДР.