Волк, живая музыка и звёзды на сцене: во МХАТе прошла премьера «Лавра»

Главное высказывание обновлённого МХАТ им. Горького — так театр охарактеризовал новую постановку — «Лавр». Спектакль по одноимённому роману Евгения Водолазкина — это житие древнерусского святого Арсения, он же Амвросий, он же Лавр.
На сцене живая музыка: древнерусские мотивы с джазовыми нотами в исполнении Варвары Котовой. В главный ролях: Дмитрий Певцов, Леонид Якубович и Алиса Гребенщикова. В постановке появляется и настоящий волк.
Сцена МХАТа стала трансформером: за одну минуту Белозерский монастырь с землянкой превращается в древний Псков с рекой Великой, по которой ходят юродивые, а уже через минуту конструкция становится хрущёвкой времён СССР.
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Сергей Булкин/NEWS.RU
Эдуард Бояков
Сергей Булкин/NEWS.RU
Дмитрий Певцов
Сергей Булкин/NEWS.RU
Валентин Клементьев
Сергей Булкин/NEWS.RU
Никита Кашеваров
Сергей Булкин/NEWS.RU
Сергей Булкин/NEWS.RU
Сергей Булкин/NEWS.RU
Леонид Якубович
Сергей Булкин/NEWS.RU
Алиса Гребенщикова
Сергей Булкин/NEWS.RU
Сергей Булкин/NEWS.RU
Михаил Кабанов и Евгений Кананыхин
Сергей Булкин/NEWS.RU
Дмитрий Певцов
Сергей Булкин/NEWS.RU
Сергей Булкин/NEWS.RU