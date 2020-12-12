Волк, живая музыка и звёзды на сцене: во МХАТе прошла премьера «Лавра»

Главное высказывание обновлённого МХАТ им. Горького — так театр охарактеризовал новую постановку — «Лавр». Спектакль по одноимённому роману Евгения Водолазкина — это житие древнерусского святого Арсения, он же Амвросий, он же Лавр.

На сцене живая музыка: древнерусские мотивы с джазовыми нотами в исполнении Варвары Котовой. В главный ролях: Дмитрий Певцов, Леонид Якубович и Алиса Гребенщикова. В постановке появляется и настоящий волк.

Сцена МХАТа стала трансформером: за одну минуту Белозерский монастырь с землянкой превращается в древний Псков с рекой Великой, по которой ходят юродивые, а уже через минуту конструкция становится хрущёвкой времён СССР.

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Сергей Булкин/NEWS.RU Эдуард Бояков Сергей Булкин/NEWS.RU Дмитрий Певцов Сергей Булкин/NEWS.RU Валентин Клементьев Сергей Булкин/NEWS.RU Никита Кашеваров Сергей Булкин/NEWS.RU Сергей Булкин/NEWS.RU Сергей Булкин/NEWS.RU Леонид Якубович Сергей Булкин/NEWS.RU Алиса Гребенщикова Сергей Булкин/NEWS.RU Сергей Булкин/NEWS.RU Михаил Кабанов и Евгений Кананыхин Сергей Булкин/NEWS.RU Дмитрий Певцов Сергей Булкин/NEWS.RU Сергей Булкин/NEWS.RU