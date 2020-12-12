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Волк, живая музыка и звёзды на сцене: во МХАТе прошла премьера «Лавра»

13:27, 14 декабря 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Главное высказывание обновлённого МХАТ им. Горького — так театр охарактеризовал новую постановку — «Лавр». Спектакль по одноимённому роману Евгения Водолазкина — это житие древнерусского святого Арсения, он же Амвросий, он же Лавр.

На сцене живая музыка: древнерусские мотивы с джазовыми нотами в исполнении Варвары Котовой. В главный ролях: Дмитрий Певцов, Леонид Якубович и Алиса Гребенщикова. В постановке появляется и настоящий волк.

Сцена МХАТа стала трансформером: за одну минуту Белозерский монастырь с землянкой превращается в древний Псков с рекой Великой, по которой ходят юродивые, а уже через минуту конструкция становится хрущёвкой времён СССР.

Подробнее о премьере в фотогалерее NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.RU

Эдуард Бояков

Сергей Булкин/NEWS.RU

Дмитрий Певцов

Сергей Булкин/NEWS.RU

Валентин Клементьев

Сергей Булкин/NEWS.RU

Никита Кашеваров

Сергей Булкин/NEWS.RU

Сергей Булкин/NEWS.RU

Сергей Булкин/NEWS.RU

Леонид Якубович

Сергей Булкин/NEWS.RU

Алиса Гребенщикова

Сергей Булкин/NEWS.RU

Сергей Булкин/NEWS.RU

Михаил Кабанов и Евгений Кананыхин

Сергей Булкин/NEWS.RU

Дмитрий Певцов

Сергей Булкин/NEWS.RU

Сергей Булкин/NEWS.RU

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