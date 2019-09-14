https://static.news.ru/photo/a5276db4-d6f4-11e9-8366-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tommy Seiter/imageBROKER.com/Global Look Press

Современную постановку гоголевского «Ревизора» показали в Екатеринбурге. В спектакле присутствовала сцена с изнасилованием. По данным местных журналистов, зрителями в том числе оказались местные школьники. Прокуратура начала проверку, театральная общественность считает инцидент надуманным.

Как пишет издание 66.ru , в рамках фестиваля современного театра в Екатеринбурге несовершеннолетним якобы показали «обнажённые тела и имитацию полового акта» в постановке Псковского академического драматического театра имени Пушкина по известному произведению Николая Гоголя. Автора публикации шокировал момент, когда Хлестаков рвёт одежду, а потом насилует Марию.

Как сообщила изданию пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова, надзорное ведомство начало проверку. Руководитель отдела рекламы и маркетинга екатеринбургского ТЮЗа Алексей Бодрый пояснил, что обращения от надзорных органов пока не поступало.

Также в театре прокомментировали ситуацию, подчеркнув, что как таковой сцены изнасилования в постановке нет.

Там сцены изнасилования визуально и нет, всё происходит в глубине сцены. Особенность этого спектакля в том, что там не используется камер, крупных планов, а сами артисты работают в глубине. И этого ничего такого там не показали. А когда я читаю, что там показали сцену изнасилования, я просто ухахатываюсь, — цитирует издание E1.ru руководителя литературно-драматургической частью театра Наталью Киселёву.

Драматург Николай Коляда не верит в то, что на показе «Ревизора» могли организованно присутствовать дети.

Всё это враньё, никаких детей там не было. Даже если случайно зашёл один, два или три ребёнка, в этом родители виноваты, маркировка была 18+, — прокомментировал он.

Как писал News.ru, ранее телеведущий Иван Ургант пошутил над скандальным выступлением Димы Билана в Самаре, на котором тот появился в пьяном виде. Он напомнил, что в 2018 году в этом же городе в похожей ситуации оказался актёр Михаил Ефремов.