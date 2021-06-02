Умерла народная артистка России Вера Ефремова из дворянского рода Пущиных

https://static.news.ru/photo/118e9912-c3d1-11eb-80d2-96000091f725_660.jpg Вера Ефремова Фото: tatd.ru

Народная артистка России, худрук и главный режиссёр Тверского академического театра умерла на 92-м году жизни. Она является кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», почётным гражданином Твери и Тверской области, сообщается на сайте театра.

Коллектив театра скорбит и выражает глубочайшие соболезнования всем родным и близким. Всем тем, кто любит творчество Веры Ефремовой, всем, кто когда-то прикоснулся к гению ее таланта, — говорится в сообщении театрального коллектива.

Прощание с Верой Ефремовой состоится 4 июня в 12:00 в Тверском академическом театре драмы.

Вера Ефремова родилась в 1929 году в известной театральной семье дворянского рода Пущиных. Она была профессором и педагогом Тверского курса театрального училища имени Щепкина. Вера Ефремова удостоена учёного звания «Профессор кафедры мастерства актёра», вместе с народным артистом России Александром Чуйковым она выпустила четыре курса студентов, которые на сегодня хорошо знакомы и любимы публикой.

Вера Ефремова руководила Тверским драмтеатром 46 лет — с 1974 по 2020 год. Её деятельность отмечена различными престижными наградами и званиями, в частности, Ефремова была делегатом Конгресса мира в 1972 году.

Как сообщалось ранее, в Петербурге ушёл из жизни актёр и каскадёр Андрей Погребинский. Он известен по ролям в многочисленных картинах, среди которых сериалы «Ментовские войны» и «Мажор».