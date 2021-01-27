Умер актёр «Гоголь-центра» Болсунов

https://static.news.ru/photo/2ec6a436-609c-11eb-ac75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Болсунов / Facebook.com

Актёр Андрей Болсунов умер в возрасте 52 лет. Мужчина трудился в московском «Гоголь-центре».

Сегодня умер актёр Андрей Болсунов. <...> Андрей остался в труппе после того, как Театр им. Гоголя стал «Гоголь-центром», и был важной и неотъемлемой частью нашей команды. Мы запомним Андрея как неизменно остроумного, жизнерадостного и деликатного человека, харизматичного артиста и надёжного партнёра, — говорится в Instagram театра.

В «Гоголь-центре» артист принимал участие в спектаклях «Молоко», «Палачи», «Хармс. Мыр», «Девять», «Страх» и «Пробуждение весны». Коллектив учреждения выразил соболезнования родным и близким актёра.

Причина смерти в настоящий момент неизвестна.

Болсунов родился в Одессе в 1969 году. Он окончил факультет филологии и журналистики Кемеровского государственного университета, а потом поступил в Театральное училище им. Щепкина. С 1993 года актёр начал работать в Московском драматическом театре им. Гоголя, который сейчас называется «Гоголь-центр». Кроме того, он играл в фильмах, среди которых «Слуга государев», «Авантюристка» и «Записки экспедитора Тайной канцелярии».

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