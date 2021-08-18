Сергей Безруков прокомментировал увольнения в театре Ермоловой

Актёр Сергей Безруков прокомментировал решение художественного руководителя театра Ермоловой Олега Меньшикова уволить сразу 22 артиста из труппы. Свою точку зрения он высказал в беседе с MK.RU.

Я с этим (с сокращением штата. — NEWS.ru) столкнулся, когда придумал свой Губернский театр, а для этого нужно было слить две труппы. Проблема, с которой неизбежно сталкивается любой худрук: он видит, что есть, увы, профнепригодные артисты, да ещё на бессрочных контрактах. Профнепригодного ты не можешь уволить по суду, а театральные институты выпускают молодых талантливых артистов, — объяснил Безруков.

При этом он заявил, что «не берётся никого судить и не лезет в чужой огород». Актёр подчеркнул, что хотел бы собрать независимую комиссию, которая бы занималась определением квалификации артистов. Безруков рассказал, что для работы в своём Губернском театре пригласил в труппу несколько молодых талантов с курса Андрея Кончаловского, но в то же время упомянул о постановке «Дядя Ваня», в которой были задействованы артисты «старшего поколения».

Ранее Безруков оправдался за критику актёрского мастерства Ольги Бузовой.