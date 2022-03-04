Россиян призвали ходить в театр в это «очень сложное время»

В это «очень сложное время» стоит ходить в театр, людям нужно настоящее общение, рассказал художественный руководитель театра «Модерн» режиссёр Юрий Грымов Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Некоторые обсуждают остановку показов сейчас, но искусство нужно людям, отметил он.

На фоне тяжёлой обстановки у нас не было идеи остановить показы спектаклей. Я знаю, что ведутся разговоры об этом. Но, мне кажется, сегодня искусство, в частности театр, наоборот, то место, куда необходимо приходить для настоящего человеческого общения, которого нам не хватало во время пандемии и сейчас в очень сложное время. Очень важно быть вместе, — сказал Грымов.

Он добавил, что спектакли «Модерна» дают возможность порассуждать, задуматься о себе. В театре можно быть в контакте с близкими людьми, а зрители сейчас очень нужны театру, как и наоборот, отметил Грымов.

Ранее директор центра им. Мейерхольда Елена Ковальская объявила об уходе с должности по политическим мотивам. В четверг, 24 февраля, она пояснила в Facebook, что уходит «в знак протеста» против военной операции России на Украине. Ковальская пообещала довести до конца начатые ею проекты, но уже на общественных началах.