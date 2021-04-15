МХАТ им. Горького даст загадочно-духовный концерт

https://static.news.ru/photo/b961678c-9de8-11eb-8407-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Третьей сцене МХАТ им. М. Горького 19 апреля состоится концерт «Лавр. Музыканты». Жанр этой музыки определить сложно, потому что, как говорят в театре, раньше её просто не существовало. Она родилась на сцене, став неотъемлемой частью спектакля «Лавр».

Необъяснимая сила древнерусского слова, гипнотический голос Варвары Котовой, загадочный звук колёсной лиры, мистическое сочетание бас-гитары Сергея Калачёва (Grebstel) и маримбы Петра Главатских окутывают происходящее вокруг безвременьем. Музыка завораживает таинственным посланием из глубины веков — её можно слушать бесконечно, расшифровывая древние символы и коды, — сообщили в пресс-службе театра.

В этой музыке, «сложенной из звуков несочетаемых инструментов», каждый услышит своё, так как она «медитативно погружает в себя, переносит то в прошлое, то в будущее».

Это не этника, не фолк, не духовное пение, но в то же время это и колыбельные, и хороводы, и молитвы, — пояснили в МХАТ им. Горького.

Как писал NEWS.ru, 10 и 11 апреля в МХАТ им. М. Горького состоялась 11-я премьера сезона. В спектакле «Пётр и Феврония» задействованы не только актёры театра, но и фольклорный хор «Кладец». Историю двух православных святых, ставших покровителями семьи и брака, экстраполировали в современную реальность, чтобы сделать более понятной для молодёжи.

Как уточнил режиссёр спектакля Сергей Глазков, текст пьесы был осовременен, из него убрали лубок и сказочность повествования, чтобы сделать более живым и понятным современному человеку. В итоге получилась очень жизненная история про любовь, ценность обретения, а также про верность и взаимопонимание.