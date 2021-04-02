В МХАТ им. Горького покажут осовремененных «Петра и Февронию»

https://static.news.ru/photo/e049a766-939c-11eb-aa99-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

10 и 11 апреля в МХАТ им. М. Горького состоится 11-я премьера сезона. В спектакле «Пётр и Феврония» будут задействованы не только актёры театра, но и фольклорный хор «Кладец». Историю двух православных святых, ставших покровителями семьи и брака, экстраполировали в современную реальность, чтобы сделать более понятной для молодёжи.

С одной стороны, это история о православных святых. Но, с другой стороны, мы говорим не о житийной истории, положенной в основу нашего спектакля, а в первую очередь — о любви. История очень современная, и её актуальность почувствуют зрители, — цитирует пресс-служба художественного руководителя МХАТ им. М. Горького Эдуарда Боякова.

Как уточнил режиссёр спектакля Сергей Глазков, текст пьесы был осовременен, из него убрали лубок и сказочность повествования, чтобы сделать более живым и понятным современному человеку. В итоге получилась очень жизненная история про любовь, ценность обретения, а также про верность и взаимопонимание.

«Пётр и Феврония» — семейный спектакль, на котором ждут не только взрослых, но и детей. Его создатели считают, что именно подрастающему поколению нужно как можно раньше дать понять, что настоящую любовь, если она случилась, нужно беречь, культивировать и ценить.

Как писал NEWS.ru, всего четыре дня в апреле — 1, 28, 29 и 30 — в МХАТ им. М. Горького пройдёт премьерный спектакль «Лес» по пьесе А. Н. Островского в постановке петербургского режиссёра Виктора Крамера. Главные роли в спектакле исполнят артисты Надежда Маркина, Андрей Мерзликин, Григорий Сиятвинда, Татьяна Поппе и Алиса Гребенщикова. Новаторская форма постановки будет присутствовать в декорациях, костюмах, пластике и музыке, раскрывая и помогая увидеть новые смыслы классической пьесы. Имение Гурмыжской на сцене покроет гора опилок, по которым будут ходить, бегать и прыгать главные герои. В опилки превратится и вся усадьба, над ней возвысится лесопильная машина, которая превратит в труху не только лес, но и мебель некогда традиционного русского поместья.