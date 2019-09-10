https://static.news.ru/photo/a965d4dc-d3fd-11e9-a272-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселёв/АГН «Москва»

Лидер рок-группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев исполнит роль Иосифа Сталина в опере-буфф «Рабочий и колхозница», показ которой состоится 19 сентября в московском зале «Зарядье».

Отдельного упоминания заслуживает блестящий актёрский состав спектакля. Зрители увидят оперный дебют Сергея Мазаева в роли Сталина и легендарную Илзе Лиепа в образе Марлен-Пикассо, — говорится в сообщении на сайте зала «Зарядье».

В анонсе уточняется, что «Рабочий и колхозница» — спектакль о любви, ревности и измене, вдохновлённый историей создания самой знаменитой советской скульптуры, установленной на ВДНХ. Её автором является советский монументалист Вера Мухина.

2019-й неслучайно выбран годом премьеры постановки. Именно в этом году столица России празднует 80-летний юбилей ВДНХ, а также 130-летие со дня рождения Мухиной.

Ранее News.ru писал, что актёр Дмитрий Певцов исполнит роль Иосифа Сталина в новом историческом спектакле с элементами фантазии о советском политическом деятеле. Премьеру готовит театр «Ленком». Постановщиком стал Марк Захаров. По мнению Певцова, Сталин является одним из величайших людей в российской истории.