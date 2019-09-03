https://static.news.ru/photo/e95bea6e-ce61-11e9-80ed-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Певцов Фото: Андрей Никеричев/ «Москва»

Актёр Дмитрий Певцов исполнит роль Иосифа Сталина в новом историческом спектакле с элементами фантазии о советском политическом деятеле.

Премьеру готовит театр «Ленком». Постановщиком стал Марк Захаров.

По мнению Певцова, Сталин является одним из величайших людей в российской истории, передаёт Teleprogramma.pro .

Даже Черчилль, который не любил Советский Союз, отдавал ему должное: «Сталин принял страну с сохой, а оставил — с ядерной бомбой», — заявил актёр.

Кроме Певцова, в постановке примут участие Александр Збруев, Владимир Юматов, Александра Захарова, Антон Шагин и другие. В 2019 году театр «Ленком» открыл 93-й сезон.

Ранее News.ru писал, что художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров, госпитализированный в тяжёлом состоянии в одну из московских клиник, идёт на поправку и вскоре посетит театр.