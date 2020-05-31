«Коляда-театр» уходит в бессрочный отпуск из‑за нехватки денег

Российский режиссёр и драматург Николай Коляда сообщил, что закроет «Коляда-театр» на неопределённый срок. Артисты уйдут в бессрочный отпуск без сохранения зарплаты.
Режиссёр заявил, что в Екатеринбурге сейчас непростая ситуация с пандемией коронавируса, поэтому актёрам негде найти подработку,
Сегодня я выдал последний раз зарплату своим артистам, подсчитал остатки, оказалось, что ещё смогу до 7 июня что-то заплатить, и всё — больше денег нет. Так что с 7 июня театр закрываю и всех артистов отправляю в бессрочный отпуск без сохранения зарплаты, — сказал драматург.
Как писал NEWS.ru, Государственный академический Большой театр отправит сотрудников в отпуск с 1 июня. Генеральный директор Владимир Урин заявил, что согласно решению руководства Роспотребнадзора культурно-досуговые организации будут открыты в последнюю очередь.
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