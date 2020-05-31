«Коляда-театр» уходит в бессрочный отпуск из‑за нехватки денег

https://static.news.ru/photo/f2c1a6b6-a3f9-11ea-ba7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: kolyadateatr/instagram

Российский режиссёр и драматург Николай Коляда сообщил, что закроет «Коляда-театр» на неопределённый срок. Артисты уйдут в бессрочный отпуск без сохранения зарплаты.

Режиссёр заявил, что в Екатеринбурге сейчас непростая ситуация с пандемией коронавируса, поэтому актёрам негде найти подработку, передаёт РИА Новости. Им посоветовали встать на биржу труд, однако так найти работу тоже сложно, так как на очереди стоит слишком много желающих.

Сегодня я выдал последний раз зарплату своим артистам, подсчитал остатки, оказалось, что ещё смогу до 7 июня что-то заплатить, и всё — больше денег нет. Так что с 7 июня театр закрываю и всех артистов отправляю в бессрочный отпуск без сохранения зарплаты, — сказал драматург.

Как писал NEWS.ru, Государственный академический Большой театр отправит сотрудников в отпуск с 1 июня. Генеральный директор Владимир Урин заявил, что согласно решению руководства Роспотребнадзора культурно-досуговые организации будут открыты в последнюю очередь.