Известный режиссер поделилась секретами привлечения публики в театр Режиссер Дурова назвала ответственность перед публикой залогом успешного спектакля

Залогом успешного спектакля является ощущение ответственности перед публикой и отдача актеров на сцене, считает народная артистка России и художественный руководитель театра Терезы Дуровой Тереза Дурова. В разговоре с «360» режиссер отметила, что привлечь публику в театр удалось благодаря профессионализму и честностью перед зрителем.

Хотелось бы дать какую-нибудь рекомендацию — чем посыпать, чтобы сюда шли. Рекомендация очень простая. <...> Если спектакль сделан честно, актеры играют с отдачей, все выполнено профессионально и с ощущением своей ответственности перед публикой, тогда она идет, — отметила режиссер.

По словам Дуровой, двери в фойе театра для зрителей всегда открыты. Людям не приходится стоять на улице в ожидании, а билеты просят показать только при входе в зал. Она отметила, что уже через два дня зрители узнали, что открылся такой театр, где можно спокойно выпить кофе перед спектаклем прямо в фойе.

Еще один секрет успеха, по мнению худрука театра, — ее личный выход на сцену перед каждым спектаклем. Кроме того, после выступления Дурова также остается и ждет, когда все зрители покинут зал.

После спектакля я не ухожу, я стою и смотрю, как публика выходит из зала. Они проходят мимо меня и говорят: «Спасибо. У вас это получилось». А это уже качество того, что мы делаем, — заключила Дурова.

Режиссер Кирилл Серебренников ранее назвал шизофренией исчезновение его балета «Герой нашего времени» с афиши Большого театра. Постановку, которую должны были показать 5, 6 и 7 мая, заменит балет «Мастер и Маргарита».