«Шизофрения»: Серебренников о решении Большого театра снять его балет Серебренников назвал шизофренией отмену его балета в Большом театре

Фото: АГН Москва/Global Look Press

Кирилл Серебренников

Режиссер Кирилл Серебренников назвал шизофренией исчезновение его балета «Герой нашего времени» с афиши Большого театра. Постановку режиссера, которую должны были показать 5, 6 и 7 мая, заменит, согласно афише, балет «Мастер и Маргарита», на что и отреагировал Серебренников в Telegram.

Шизофрения, как и было сказано, — написал режиссер.

Причину замены одного балетом другим в Большом театре не объяснили, от комментариев его пресс-служба отказалась.

Балет «Герой нашего времени» снимали с репертуара Большого театра весной 2022 года. Затем с афиш пропал другой балет Серебренникова — «Нуреев». Как и сейчас, ситуацию в Большом театре не комментировали.

В октябре 2022 года сообщалось, что театр им. Гоголя, более известный в последние годы как «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова, открывал сезон. У театра осталось прежнее название, но появились новый худрук Антон Яковлев, обновленная на 25 человек труппа и множество планов, кардинально отличающихся от протестной программы предшественника.