Аверин после Серебренникова: какой театр построят вместо «Гоголь-центра» Худрук Театра им. Гоголя Антон Яковлев представил новую концепцию театра и нанял 25 артистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Театр им. Гоголя, более известный в последние годы как «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова, открывает сезон. Теперь у театра прежнее название, новый худрук Антон Яковлев, обновленная на 25 человек труппа и множество планов, кардинально отличающихся от протестной программы предшественника. Обозреватель NEWS.ru побывал на сборе труппы и выяснил, как изменится жизнь театра после грохочущего десятилетия «Гоголь-центра».

Окончание предыдущего театрального сезона всколыхнуло множество культурных точек Москвы. Одни институции объединяли с другими, меняли художественных руководителей и основателей, увеличивали и уменьшали состав трупп. Но чуть ли не самые заметные метаморфозы произошли с «Гоголь-центром». Проект, некогда созданный скандально известным режиссером Кириллом Серебренниковым, прошел десятилетний рубеж и закончился по приказу департамента культуры Москвы. Поклонники студии не уставали признаваться режиссеру в любви, клясть «душителей демократического театра», а молодые актеры «Гоголь-центра», составлявшие костяк труппы, заявили о своем уходе в знак протеста решению чиновников и солидарности режиссеру.

Меж тем Театр им. Гоголя получил свое прежнее название (юридически он его и не терял, но временно носил имя «Гоголь-центра»), новый тандем из художественного руководителя Антона Яковлева и директора Александра Бочарникова, серьезную прибавку к труппе в 25 человек взамен ушедшим и кардинальные изменения в репертуарных планах.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Антон Яковлев

Чтобы сразу ответить всем на естественные вопросы о судьбе театра, Антон Яковлев начал с манифеста.

Сегодня недостаточно быть просто хорошим репертуарным театром. Когда мир сходит с ума, зрителю как никогда нужны единение и надежда. Мы не имеем права на уныние, смуту, нигилизм, ненависть, — сказал он.

Худрук подчеркнул, что намерен заниматься поиском «красоты вместо иронии над ней, вдохновения вместо цинизма». По его мнению, «следует перестать стесняться возвышенных чувств, прикрывая их сарказмом. Необходимо отказаться от реконструкции хаоса, безверия, уйти от мизантропии и меланхолии к новой искренности и новой серьезности». Яковлев отметил, что методы и концепция «Гоголь-центра» зашли в тупик. Теперь театр не будет «паразитировать на темной стороне человека, а будет стараться вывести его к свету».

Для воплощения концепции в жизнь худрук составил обновленный репертуар, в котором нашлось место не только классическим постановкам, но и иммерсионному театру, полноценной музыкальной программе, лекторию, кинозалу и детским спектаклям.

Сам Яковлев надеется поставить четыре названия в ближайшие два года: «Герой нашего времени» по мотивам романа Михаила Лермонтова, «Мюнхгаузен» по мотивам пьесы Григория Горина, «Соборяне» по мотивам романа Николая Лескова, «Версилов и другие» по мотивам романа «Подросток» Федора Достоевского. Худрук отметил, что не собирается останавливаться на этом и смотрит на пьесы Вуди Аллена.

22 декабря на малой сцене Глеб Черепанов представит премьеру «Сон в летнюю ночь» по Уильяму Шекспиру, а 29 декабря Константин Мишин выпустит «Портрет Дориана Грея» по Оскару Уайльду. Во второй половине сезона зрителей ждут «Рассказы» по Василию Шукшину в постановке Сергея Виноградова, «В дремучем лесу» режиссера Павла Пархоменко по новой пьесе французского драматурга Флориана Зеллера.

Помимо этого, театр поддерживает сложившийся тренд на поиск новой режиссуры и в ноябре открывает свою лабораторию. Ее участники Максим Меламедов, Марк Вдовин, Фаина Колоскова, Станислав Сошников покажут сначала эскизы, наиболее удачные из которых доработают до полноценного спектакля.

Новый театр Гоголя получит собственное музыкальное направление, в рамках которого в репертуаре появятся рок-оперы и мюзиклы. Курировать проект будет композитор Андрей Зубцов. Помимо музыки и драмы, в театре появится четкая программа. И начнет ее приглашенная звезда театра и кино Максим Аверин, который представит моноспектакль по «Евгению Онегину» Александра Пушкина.

Перемены коснулись и состава труппы. В свое время Кирилл Серебренников пришел в сформированный и один из старейших театров с громкими и болезненными для многих артистов решениями. Мало кто помнит, но 10 лет назад большая часть труппы сначала пыталась судиться с реформатором, а потом просто ушла. Схожим образом поступили и артисты «Гоголь-центра»: из 63 человек осталось только 36. Зато среди оставшихся можно встретить одного из ведущих артистов Серебренникова Александра Горчилина. Теперь «молодая поросль» пополнилась 25 личностями, которых Яковлев отобрал из 600.

Сами ребята философски воспринимают начало своей карьеры в судьбоносный для театра период. В беседе с NEWS.ru они признались, что «протестами должны заниматься политики, а артист без театра не артист, поэтому на все следует смотреть с позитивной точки зрения». По признанию некоторых из них, с Кириллом Серебренниковым им все же хотелось бы поработать, но в рамках эксперимента.

А одна из старейших актрис театра Людмила Чиркова, работавшая здесь еще до создания «Гоголь-центра», только обрадовалась озвученной программе нового руководителя.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Людмила Чиркова

Серебренников пришел слишком больно. Мне жаловаться грех: я все же там семь спектаклей играла, но манифест Антона Юрьевича мне нравится гораздо больше. Он говорит о том, что искусство в итоге приводит к свету, а не просто констатирует, что плохо, — сказала актриса журналисту NEWS.ru.

По ее мнению, театр теперь не будет гнаться за скандальной популярностью и займется созданием «качественных спектаклей».

Популярность — это не признак качества. У протестных режиссеров есть некая притягательность. Люди хотят посмотреть, за что же другие его ругают. Не имею привычки в ушедший поезд кидать камень, но в «Гоголь-центр» на одну и ту же постановку люди не ходили годами, как это бывает в хороших театрах, — отметила Чиркова.

Как заявили в пресс-службе театра, спектаклей Кирилла Серебренникова в репертуаре не осталось. Однако постановки некоторых режиссеров, например «Девять» Сергея Виноградова, продолжат играть на малой сцене. Финальным штрихом станет косметический ремонт в большом зале и фойе театра. «Провокационные» надписи и картины снимут, андеграундную атмосферу сменят, и «Гоголь-центр» останется только яркой страницей в почти 100-летней истории Театра им. Гоголя.