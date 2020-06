«Импресарио» и МХТ проведут аудиоспектакль в ванной слушателей

https://static.news.ru/photo/fe3eb2be-a975-11ea-b7d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: mobile.theatre/facebook.com

Театр «Импресарио» и Мобильный художественный театр представят аудиоспектакль, который проходит в ванной у слушателей. Представление получило название Play in Your Bathtub.

Постановку создала театральная компания This Is Not a Theatre Company. Авторам пришла идея, когда Нью-Йорк стал центром пандемии коронавируса, сообщает «Афиша Daily».

Перед началом спектакля аудиторию просят ознакомиться с инструкцией и подготовить реквизит, к которому относятся расслабляющий напиток и свечи. Чтобы принять участие, нужна предварительная регистрация.

Премьера пройдет 9 июня в 19:30 мск.

Ранее Мобильный художественный театр представил три новых аудиоспектакля про самоизоляцию для тех, кто находится взаперти. Для слушателей подготовили постановки «Елизавета Бам», «Академия смеха» и «Отравленный пояс», писал NEWS.ru.