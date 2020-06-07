«Импресарио» и МХТ проведут аудиоспектакль в ванной слушателей

Театр «Импресарио» и Мобильный художественный театр представят аудиоспектакль, который проходит в ванной у слушателей. Представление получило название Play in Your Bathtub.
Постановку создала театральная компания This Is Not a Theatre Company. Авторам пришла идея, когда Нью-Йорк стал центром пандемии коронавируса,
Перед началом спектакля аудиторию
Премьера пройдет 9 июня в 19:30 мск.
Ранее Мобильный художественный театр представил три новых аудиоспектакля про самоизоляцию для тех, кто находится взаперти. Для слушателей подготовили постановки «Елизавета Бам», «Академия смеха» и «Отравленный пояс», писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен