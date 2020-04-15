Мобильный художественный театр представил три аудиоспектакля о самоизоляции

https://static.news.ru/photo/082fab06-7efc-11ea-b1c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс служба МХТ

Три новых аудиоспектакля про самоизоляцию для тех, кто находится взаперти, представил Мобильный художественный театр (МХТ).

«Елизавета Бам»

Представление по остросюжетной пьесе русского писателя Даниила Хармса рассказывает о девушке, к которой пришли два человека, чтобы её арестовать. Она отрицает все обвинения.

Пресс служба МХТ

Роли исполнили Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Егор Корешков и Алиса Кретова. Диктором выступил Алексей Пивоваров.

Отношусь к этой идее прекрасно. И мне очень понравилась музыка, которая в спектакле используется, вообще, как это сделано, понравилось. Потому что у тебя есть ощущение попадания в атмосферу, и это, мне кажется, прекрасно, — прокомментировала NEWS.ru Юлия Пересильд.

«Академия смеха»

Главный герой спектакля — драматург, написавший новую версию «Ромео и Джульетты», который должен утвердить текст у цензора. Действие происходит в Японии в 1940 году.

Роли исполнили Максим Виторган и Михаил Зыгарь.

Пресс служба МХТ

«Отравленный пояс»

Постановка по одноимённой повести Артура Конан Дойля, написанной в 1913 году, рассказывает историю о том, как мир поражает неведомая эпидемия — и человечество начинает погибать. Главные герои успевают самоизолироваться и остаются последними выжившими на Земле.

Пресс служба МХТ

Роли в проекте исполнили Павел Деревянко, Юлия Ауг, Александр Молочников, Евгений Сангаджиев, Елена Махова, Егор Корешков и Жан-Мишель Щербак. Диктором выступил Игорь Гордин.

Симпатичная, символичная пьеска. Актуальная и на злобу дня. И хорошо, что в ней заканчивается всё хорошо. Люблю хорошие финалы, — поделился с NEWS.ru Деревянко.

Театр у микрофона в период пандемии

Художественный руководитель МХТ Михаил Зыгарь сравнил идею выпустить аудиоспектакли с возрождением старого советского радиотеатра.

Мы хотим дать радиотеатру новую жизнь: для Мобильного художественного театра пишем новые пьесы и адаптируем старые, привлекаем лучших актёров, чтобы сделать жизнь оказавшимся в самоизоляции более интересной, содержательной и осмысленной, — сказал он.

Для прослушивания спектаклей нужно скачать приложение «МХТ» в AppStore или Google Play и запустить спектакль. Все спектакли, вышедшие до 31 марта, остаются бесплатными до окончания карантина.