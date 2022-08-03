Экс-худрук МХАТа Бояков сообщил об открытии собственного театра

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Эдуард Бояков

Бывший художественный руководить Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Горького Эдуард Бояков анонсировал создание собственого театрального проекта. В своем Telegram-канале он сообщил, что набирает сотрудников в новый театр. По словам Боякова, его новое детище возьмет в себя все лучшее, что ему удавалось осуществить на предыдущих местах работы.

Это будет театр, который продолжит дело театра «Практика» (каким я его создавал), дело «Политеатра», наших мхатовских премьер (прежде всего «Лавра»), наших театральных проектов на фестивалях «Традиция», «Новая драма», «Текстура» и других, — написал Бояков.

Он добавил, что «эстетическая линия» нового театра будет заключаться в «сочетании поиска и служении традиции», он планирует использовать в работе современных авторов и классику, внедрять в постановки образовательные технологии и мультижанровость.

Я убежден в плодотворности и актуальности идей традиционализма, я убежден, что православная культура может быть современной, живой, обращенной и к молодежи и к старшим поколениям, — заявил деятель культуры.

По информации журналистки Натальи Лосевой, театр Боякова будет располагаться в усадьбе Салтыковых-Чертковых в Москве на Мясницкой улице.

Эдуард Бояков занимал должность художественного руководителя МХАТ им. Горького с декабря 2018 года по ноябрь 2021 года. В декабре 2021 ода он объявил о планах по созданию собственного театра.