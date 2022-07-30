«Едет зарабатывать»: в Таллине протестуют против гастролей Литвиновой Эстонские актёры запротестовали против гастролей Литвиновой с заоблачными ценами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Советская и российская актриса театра и кино Рената Литвинова

Актёры Русского театра Эстонии возмущены предстоящими гастролями в Таллине Ренаты Литвиновой и протестуют против её приезда. О том, что она собирается ехать в Таллин со спектаклем «Кактус», Литвинова сама сообщила в соцсетях, пишет StarHit.

Буду играть премьеру своей новой пьесы «Кактус» в Таллине в рамках театрального фестиваля 30 сентября, — написала в соцсетях актриса.

Однако в Эстонии не хотят видеть российскую знаменитость из-за заоблачных цен на представление и невнятной позиции по спецоперации на Украине. Стоимость билетов — от €250 до €600 возмутила не только публику, которая отчаянно спорит в соцсетях о приезде актрисы, но и местных актёров.

Несмотря на уважение к коллеге по цеху, актёры Русского театра в Таллине не понимают аппетитов актрисы.

Сейчас на её спектакль я не пошла бы и за пять евро. После 24 февраля я отписалась от аккаунтов многих творческих людей из России, в том числе и от Литвиновой. Меня печалит, когда российская интеллигенция продолжает вести себя как ни в чём не бывало, продолжает рассуждать о любви, выпускать премьеры и делать вид, что ничего не происходит, — приводит издание слова актрисы Анны Сергеевой-Марвиной.

Зрители отмечают, что вряд ли смогут себе позволить посетить спектакль Литвиновой из-за высоких цен и сомневаются, что действо соберёт полный зал. Но больше всего их возмущает, что отмолчавшаяся по поводу происходящего на Украине актриса запросто едет зарабатывать деньги в Эстонию.

Главный вопрос в данном случае не в том, что цена на билет 200 или 600 евро, а в том, почему в принципе человек не высказавшийся, не выразивший внятно свою позицию, может сегодня приезжать в Эстонию зарабатывать, — возмущён актёр эстонского театра Виктор Марвин.

Ранее Рената Литвинова, находясь в Париже, пожаловалась на судьбу. Уехавшая из России актриса заявила, что за свои 55 лет пережила то, что не случилось бы и за 100 лет.