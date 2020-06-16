Цискаридзе назвал условия возвращения в Большой театр

https://static.news.ru/photo/6aace800-afe6-11ea-ac3d-fa163e074e61_660.jpg Николай Цискаридзе Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Российский артист балета и педагог Николай Цискаридзе рассказал, при каких условиях вернётся в Государственный академический Большой театр (ГАБТ). Он заявил, что ему важно, кто будет занимать должность генерального директора.

Цискаридзе стал гостем программы «Просто о сложном» Софико Шеварднадзе и обсудил свою работу в театре. Он отметил, что ему важна не прибыль, а возможность полноценно работать, которая напрямую зависит от политики генерального директора.

Если хоть как-то этот человек может повлиять на художественный процесс —— я не соглашусь никогда, — заявил артист.

Педагог подчеркнул, что то его подход к работе сейчас отличается от того, каким принципами руководствуется нынешняя администрация ГАБТа. Цискаридзе отметил, что руководители пренебрегают мерами предосторожности, необходимыми в условиях пандемии, а, по его мнению, сейчас нужно серьёзно относится к событиям, связанным с коронавирусом.

Надо заниматься всему миру сейчас только одним — медициной, спасением жизней, помощью докторам. Если понадобится, я клянусь тебе — я, совершенно спокойно пойду добровольцем, буду работать в больнице. Вот с меня корона не упадет вообще, — сказал он.

Ранее Николай Цискаридзе уже признался, что ушёл из Большого театра из-за того, что у него не сложились отношения с руководством. По его словам, новый руководитель стал уничтожать здание, а также систему, писал NEWS.ru.