Юрист рассказала, чем грозят Джоковичу пророссийские высказывания его отца Юрист объяснила, почему Джоковича не накажут из-за фото отца с флагом России

Фото: Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новак Джокович

Спортивный юрист Анна Анцелиович в разговоре с NEWS.ru предположила, что теннисист Новак Джокович не пострадает от того, что его отец появился перед камерами с российским флагом. По ее словам, коллективную ответственность могут нести только клуба болельщиков, но не физические лица.

Нет, самого теннисиста не могут [наказать]. Их [с отцом] пока только предупредили, что такое поведение недопустимо и попросили воздержаться от подобного в дальнейшем, но юридических шагов никаких предпринято не было. Основной правовой принцип — каждый несёт ответственность за свои действия, — поясняет юрист.

В случае Джоковича сам теннисист вовсе не появляется в кадре, где его отец восклицает «Да здравствуют русские!». Эта ситуация отличается от истории с российским гимнастом Иваном Куляком, вышедшим на награждение с литерой Z на форме. Международная федерация гимнастики в сентябре отстранила спортсмена от соревнований до 16 мая 2023 года.

Клубы — да, могут быть наказаны за действия своих болельщиков, это прямо закреплено, например, в регламенте ФИФА, но физическое лицо не может быть наказано за действия другого лица, если только не будет доказано, что он каким-то образом способствовал. Например, как в деле российского гимнаста и его тренеров, — говорит Анцелиович.

Но при этом эксперт отметила, что существует более общий документ — кодекс поведения для спортсменов. В нем запрещено носить политическую агитацию на одежде. Кодекс распространяется и на членов семьи, которые получили аккредитацию на турнир.

Ранее отец сербского теннисиста Новака Джоковича Срджан позировал перед камерами на фоне российского флага с портретом президента Владимира Путина после матча 1/4 финала Australian Open, в котором его сын одержал победу над россиянином Андреем Рублевым.