Выступавший с буквой Z гимнаст Куляк дисквалифицирован на год Выступавшего с буковой Z на груди гимнаста Куляка дисквалифицировали на один год

Иван Куляк во время соревнований / Фото Егор Алеев/ТАСС

Фонд гимнастической этики (GEF) рассмотрел дело российского гимнаста Ивана Куляка, который на этапе Кубка мира в Дохе выступал и вышел на церемонию награждения с символом Z на спортивной форме. По итогам заседания было решено дисквалифицировать спортсмена сроком на один год, сообщает официальный сайт Международной федерации гимнастики (FIG).

В постановлении говорится, что спортсмен должен выплатить денежный штраф в размере 500 швейцарских франков, а также 2000 франков в качестве судебных издержек. Куляк имеет право обжаловать это решение в течение следующих трёх недель.

В отношении Главы делегации Валентины Родионенко и тренера Игоря Калабушкина GEF не установил нарушений правил. В связи с этим с них сняты обвинения: они получат компенсации в размере 1000 франков и 4000 франков в качестве судебных издержек.

Российские спортсмены выступали на этапе Кубка мира в Дохе в нейтральном статусе после того, как FIG запретила российским гимнастам принимать участие в соревнованиях под эгидой организации под флагом России.

Ранее Родионенко сообщила, что инициатива наказания для Куляка исходила от украинской стороны, которая выступала за пожизненную дисквалификацию спортсмена.