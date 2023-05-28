Украинскую теннисистку освистали за отказ пожать руку сопернице-белоруске Украинскую теннисистку Костюк освистали во Франции за отказ пожать руку сопернице из Белоруссии

Фото: Matthieu Mirville/Dppi/Global Look Press

Марта Костюк

Украинскую теннисистку Марту Костюк освистали после матча в первом кругt «Ролан Гаррос» из-за того, что она отказалась пожать руку своей сопернице из Белоруссии Арине Соболенко, сообщает РИА Новости. Встреча теннисисток закончилась победой белорусской спортсменки со счетом 6:3, 6:2.

Соболенко рассказала, что первоначально приняла реакцию трибун на свой счет. Однако потом она поняла, что недовольство зрителей вызвало поведение Костюк, которая покинула корт, отказавшись от традиционного рукопожатия.

Белорусская теннисистка добавила, что понимает поступок Костюк и старается не думать о негативных вещах. Она заверила, что в любом случае не испытывает ненависти к украинской спортсменке.

Неважно, ненавидит ли она меня/ Я ничего не могу с этим поделать. <...> Если она меня ненавидит, это не взаимно. Что касается отказа от рукопожатия, то я могу это понять, — цитирует ее агентство.

Ранее Костюк предложила ведущим теннисным организациям WTA, ATP и ITF провести опрос среди российских и белорусских спортсменов на предмет отношения к спецоперации на Украине, а также президентам России и Белоруссии. По ее мнению, в случае положительных ответов спортсменов следует дисквалифицировать.