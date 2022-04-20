Теннисистка предложила провести опрос лояльности к Украине среди россиян

Украинская теннисистка Марта Костюк предложила ведущим теннисным организациям WTA, ATP и ITF провести опрос среди российских и белорусских спортсменов. В случае если хотя бы один из ответов будет положительным, она предлагает отстранять атлетов от соревнований.

19-летняя теннисистка озвучила свою инициативу на английском языке в социальной сети. По мнению Костюк, каждый спортсмен из России и Белоруссии обязан дать отрицательные ответы на три вопроса:

1. Поддерживаете ли вы начало спецоперации России и Белоруссии на территории Украины?

2. Поддерживаете ли вы российскую и белорусскую военную деятельность на Украине?

3. Поддерживаете ли вы ли правление Путина и Лукашенко?

В случае хотя бы одного положительного ответа Костюк предлагает дисквалифицировать спортсменов.

Отметим, что под эгидой ITF россияне и белорусы уже не могут выступать. WTA и ATP разрешили атлетам из этих стран выступать, но в нейтральном статусе. При этом организаторы местных теннисных турниров сами вправе решать вопросы о допуске спортсменов к соревнованиям.

Марта Костюк является 52-й ракеткой мира в рейтинге WTA. 19-летняя украинка за свою карьеру выиграла $1,5 миллиона на различных турнирах.

20 апреля стало известно, что руководство Уимблдона приняло решение не допускать представителей России и Белоруссии к участию в соревновании. Причиной такого решения является спецоперация на Украине.