Тренера сборной Англии по регби обвинили в сексизме за слова о Радукану

Главного тренера сборной Англии по регби Эдди Джонса подвергли жёсткой критике за комментарии в отношении теннисистки, действующей победительницы Открытого чемпионата США по теннису Эммы Радукану. Специалист призвал девушку сконцентрироваться на спорте и поменьше уделять внимания медийным проектам. После этих слов он был обвинён в сексизме, сообщает The Telegraph.

Слова Эдди Джонса об Эмме Радукану — безответственная и сексистская чепуха. Молодая девушка, которая до этого почти не играла в теннис, выиграла US Open. А он упоминает её появления в рекламе как причину того, что она с тех пор «не очень хорошо выступает», одержав две победы и потерпев два поражения, — написал британский теннисный комментатор Дэвид Лоу на своей странице в социальной сети Twitter.

Также Джонса подвергла критике известная британская теннисистка Джо Дьюри. Бывшая пятая ракетка мира заявила, что Радукану уже «не девочка, а 18-летняя женщина». Она также отметила, что мужчин никогда не критикуют за участие в медийных проектах.

В августе 2021 года Радукану одержала победу на Открытом чемпионате США, обыграв в финале канадку Лейлу Фернандес. Впоследствии она провела лишь четыре матча на крупных турнирах, проиграв ровно половину из них. В Индиан-Уэллсе её обидчицей стала Александра Соснович, на соревнованиях в Клуж-Напоке — Марта Костюк.

Ранее российская профессиональная боксёрша Ангелина Семёнова раскритиковала экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова за взгляды относительно ринг-гёрлз. Она посчитала его слова сексистскими и напомнила о традиционности ринг-гёрлз для смешанных единоборств. Слова Семёновой приводит metaratings.ru.